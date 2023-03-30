В Югре за 2022 год с нарушениями потратили 7,43 миллиарда из бюджета

Депутаты думы Югры на сегодняшнем заседании рассмотрели отчет о работе Счетной палаты округа в 2022 г. В докладе говорится, в частности, о том, что есть нарушения в тратах денег из регионального бюджета.

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По данным отчета, выявлены нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму 7,43 млрд руб. Например, 123,4 млн приходятся на нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, а 46,1 млн – на неэффективное использование государственных (муниципальных) средств.

Депутаты единогласно утвердили отчет.