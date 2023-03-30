В "Верхнепышминском трамвае" приступает к работе служба контроля оплаты проезда

Начиная с 1 апреля в трамвае маршрутом "Екатеринбург – Верхняя Пышма" начнут ловить "зайцев". Для этого на транспорте будет работать служба контроля оплаты проезда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Верхнепышминский трамвай", у пассажиров будут проверять карту, которой была оплачена поездка.

"Система контроля оплаты проезда запускается в тестовом режиме. Главная задача таких проверок – дисциплинировать пассажиров, привить культуру самостоятельной оплаты проезда сразу при входе в салон и в результате снизить число безбилетников", – отметил генеральный директор ООО "Верхнепышминский трамвай" Максим Коготков.

В случае, если пассажир решил прокатиться "зайцем", с ним будет проведена разъяснительная беседа. После этого контролер предложит оплатить проезд безналичным способом или покинуть общественный транспорт.

Напомним, что салон трамвая оборудован специальными датчиками учета пассажиропотока, который фиксирует количество вошедших в транспорт пассажиров и число оплативших проезд. После этого система в автоматическом режиме создает заказ-наряд на проведение проверки в мобильном приложении контролера.

Оплатить проезд можно банковской картой МИР, Visa, Mastercard, электронной транспортной картой "ЕКАРТА" и Единой социальной картой.