Госресурс "Работа России" за 2,6 миллиарда рублей не смог составить конкуренцию HeadHunter и SuperJob

Счетная палата России не довольна сайтом "Работа России" – государственным ресурсом, на котором должны были оказаться все вакансии страны, а граждане должны были бы пользоваться в первую очередь им, а уж потом частными сервисами (по крайней мере, так декларировали цели в правительстве). Но, как выяснилось, россияне не спешат заходить на "Работу России".

С 1 июля по 30 сентября ежемесячно у сайта было 2,6 млн посетителей. В то же время коммерческий портал HeadHunter в тот же период ежемесячно посещали около 20 млн человек. В SuperJob сообщили, что ежемесячно их сайт посещают около 10 млн пользователей, не указав период, пишет РБК.

При этом расходы на создание непопулярного у россиян сайта составили 2,6 млрд руб. При этом создатели проекта знали, что в РФ уже есть несколько крайне популярных частных сервисов по поиску работы, но все же рискнули и начали создание за бюджетные деньги государственного конкурента.

Аудиторы также нашли у "Работы России" технические проблемы, которые могут поставить под угрозу безопасность и бесперебойное функционирование системы.

Известно, что эксплуатируется система без конкурентных процедур и заключения госконтрактов.