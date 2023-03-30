30 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госресурс "Работа России" за 2,6 миллиарда рублей не смог составить конкуренцию HeadHunter и SuperJob

Счетная палата России не довольна сайтом "Работа России" – государственным ресурсом, на котором должны были оказаться все вакансии страны, а граждане должны были бы пользоваться в первую очередь им, а уж потом частными сервисами (по крайней мере, так декларировали цели в правительстве). Но, как выяснилось, россияне не спешат заходить на "Работу России".

С 1 июля по 30 сентября ежемесячно у сайта было 2,6 млн посетителей. В то же время коммерческий портал HeadHunter в тот же период ежемесячно посещали около 20 млн человек. В SuperJob сообщили, что ежемесячно их сайт посещают около 10 млн пользователей, не указав период, пишет РБК.

При этом расходы на создание непопулярного у россиян сайта составили 2,6 млрд руб. При этом создатели проекта знали, что в РФ уже есть несколько крайне популярных частных сервисов по поиску работы, но все же рискнули и начали создание за бюджетные деньги государственного конкурента.

Аудиторы также нашли у "Работы России" технические проблемы, которые могут поставить под угрозу безопасность и бесперебойное функционирование системы.

Известно, что эксплуатируется система без конкурентных процедур и заключения госконтрактов.

Теги: работа россии, вакансии, рекрутинг, правительство, счетная палата



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