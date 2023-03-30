Верховный суд поставил точку в деле о сговоре при озеленении Челябинска

Верховный суд РФ поставил точку в деле о сговоре между комитетом дорожного хозяйства города и десяти хозяйствующими субъектами при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Суд согласился, что возможность поставки деревьев и выполнения работ фактически была предоставлена ограниченному кругу лиц, что ограничивало конкуренцию.

Участниками сговора были признаны комитет дорожного хозяйства Челябинска, ряд предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород". Общая сумма договоров составила 3,3 млн рублей.

Должностное лицо комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 438 тыс. руб.