В Минске задержан осужденный на два года отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

30 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Минске задержан осужденный на два года отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

В Минске задержан Алексей Москалев, получивший два года колонии общего режима за дискредитацию в "Одноклассниках" армии России. Ранее его дочь нарисовала антивоенный рисунок.

О задержании Москалева сообщила "Медиазона"* (*включено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на адвоката осужденного. Защитник поддерживает связь с Москалевым.

Осужденный является отцом-одиночкой девочки-шестиклассницы, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО, после чего и началось преследование самого Москалева. Девочку отправили в детский дом, а Москалев после приговора сбежал из-под домашнего ареста.

Приговор вызвал большой общественный резонанс, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ряд его соратников направили обращение в прокуратуру Тульской области с просьбой о смягчении приговора.

Теги: Алексей Москалев, Минск, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2023 13:58 Мск "Не все так прямолинейно": Песков прокомментировал дело Алексея Москалева
Ранее 29.03.2023 09:05 Мск Пригожин попросил пересмотреть приговор отцу девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок
Ранее 28.03.2023 19:58 Мск "Он в надежных руках": стали известны подробности о побеге Алексея Москалева
Ранее 28.03.2023 15:47 Мск Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии
Ранее 27.03.2023 13:00 Мск Суд не стал отправлять в СИЗО отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок
Ранее 03.03.2023 09:27 Мск Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, отправили под домашний арест
Ранее 01.03.2023 16:36 Мск СМИ: В Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети