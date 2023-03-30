В Минске задержан осужденный на два года отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

В Минске задержан Алексей Москалев, получивший два года колонии общего режима за дискредитацию в "Одноклассниках" армии России. Ранее его дочь нарисовала антивоенный рисунок.

О задержании Москалева сообщила "Медиазона"* (*включено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на адвоката осужденного. Защитник поддерживает связь с Москалевым.

Осужденный является отцом-одиночкой девочки-шестиклассницы, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО, после чего и началось преследование самого Москалева. Девочку отправили в детский дом, а Москалев после приговора сбежал из-под домашнего ареста.

Приговор вызвал большой общественный резонанс, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ряд его соратников направили обращение в прокуратуру Тульской области с просьбой о смягчении приговора.