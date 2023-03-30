Путин поручил организовать международный форум "Россия"

Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Путин постановил образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума. Его председателем назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Отмечается, что данный форум будет проведен "в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, положительного опыта развития российских субъектов и содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ". .