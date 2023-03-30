30 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жильцов дома с плесенью на Урале

Возможное нарушение жилищных прав в Свердловской области привело к уголовному делу. Его потребовал возбудить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в уральском городе Серов люди проживают в непригодном доме, где все стены покрыты плесенью, а в квартирах – постоянная сырость. При этом местные органы власти якобы не реагируют на жалобы и обращения горожан.

Узнав об этом, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить по данному факту уголовное дело. Также Надбитов должен будет представить доклад.

Как добавили в СКР, ход расследования дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Бастрыкин обратил внимание на похожую историю из Екатеринбурга, где люди проживают в многоквартирном доме, в котором рушатся потолки, сгнил пол, а на нескольких несущих конструкциях имеются трещины. Глава СК поручил организовать проверку.

Теги: Бастрыкин, дом, дело, СК, Серов



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