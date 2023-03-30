30 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: stroi.mos.ru

Власти Екатеринбурга планируют отдать под КРТ почти 100 площадок

К 2030 году власти Екатеринбурга намерены определить под комплексное развитие территории (КРТ) еще 97 площадок: 67 из них с жилой застройкой, а 30 - с нежилой. Об этом во время заседания городской общественной палаты рассказал главархитектуры Руслан Габдрахманов, передает РБК.

По словам Габдрахманова, благодаря программе уже через 7 лет в уральской столице должно появиться около 50 млн кв.м. жилья.

Напомним, ранее были названы новые две площадки, которые отдадут под КРТ: по улице Летчиков и Кварцевой. Позднее в администрации Екатеринбурга раскрыли, какие именно дома будут снесены, а после назвали еще одну территорию.


Теги: КРТ, застройка, Екатеринбург



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