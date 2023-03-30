30 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин полетит в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном приезде в Турцию своего российского коллеги Владимира Путина.

Путин во время визита примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую", пишет РБК. По словам Эрдогана, возможная дата визита – 27 апреля, рассматривается также вариант "подключения Путина через онлайн-систему".

Напомним, недавно состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. Темами беседы стали ситуация на Украине, а также отношения России и Турции.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган



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