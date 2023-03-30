«Мы должны работать на опережение, а не по факту совершения преступлений». Депутаты поручили разработать план развития системы «Безопасный город».

«Любимый город сможет спать немного спокойнее. На улицах Нижневартовска в этом году установят новые камеры. Об этом департамент ЖКХ сообщил сегодня депутатам Думы Нижневартовска.

«В сфере обеспечения общественного порядка на территории города Нижневартовска в настоящее время функционируют 228 видеокамер, установленные в общественных местах и на улицах города. Информация с видеокамер транслируется в мониторинговый центр УМВД России по городу Нижневартовску и в Единую дежурно-диспетчерскую службу города», - сообщил Владимир Сушков, и.о. заместителя главы Нижневартовска, директора департамента ЖКХ.

В 2022 году система «Безопасный город» была расширена за счёт ввода в эксплуатацию 29 видеокамер, установленных на сквере Железнодорожников и бульваре на набережной.

Плохие новости и для нарушителей ПДД. В текущем году запланирована установка комплекса фото- видеофиксации на перекрёстке улиц Омская и Ханты-Мансийская. Сегодня дорожная обстановка в городе контролируется автоматизированной системой фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, включающей в себя 267 видеокамер на 19 перекрестках города, имеющие функцию розыска автотранспортных средств.

Депутат Думы города Анатолий Криста на прошлых заседаниях депутатских комиссий интересовался вопросом установки камер «Безопасного города» в старой части Нижневартовска. Владимир Сушков уверил, что Старый Вартовск не остается без внимания:«В старой части города установлены: портал с видеокамерами (въезд/выезд); система раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной дозор"; две стационарные поворотные камеры; два громкоговорителя; датчики химического мониторинга, метеостанция».

В ноябре 2022 года завершены работы по расширению системы фото- видеофиксации. Оборудование установлено на перекрёстках улиц: Мира – проспект Победы и Индустриальная – 6П.

В минувшем году также проведено обследование систем видеонаблюдения образовательных организаций города на предмет технической возможности интеграции в АПК "Безопасный город".

«В связи с отсутствием у значительного числа учреждений возможности интеграции без существенных финансовых затрат была проведена работа по поиску альтернативного решения данного вопроса», - пояснил Владимир Сушков.

Управление по делам ГО и ЧС выбрало решение на базе программного обеспечения "SecurOS", основываясь на положительном опыте его эксплуатации. Это ПО позволяет осуществлять централизованный мониторинг обстановки на объектах муниципальных образований и управление локальными системами видеонаблюдения. Уже готовится аукционная документация на его закупку.

По запросу УМВД России по городу Нижневартовску в текущем году прорабатывается вопрос по оснащению входных групп торгово-развлекательных центров города видеокамерами с функциями по распознаванию биометрических данных лица человека.

«В городе все под контролем, а как контролируется Старый Вартовск. Какие перспективы для этой части города? Судя по вашему докладу, у нас больше трети города не охвачена системой видеонаблюдения. Каждый темный уголок – это препятствие в раскрытии преступлений», -

«Обозначьте нам перспективы развития системы «безопасный город». Отчет мы от вас услышали, но нам более интересно будущее. Подход «где преступлений больше - там камеры и поставим» не подходит. Мы должны работать на опережение, а не по факту совершения преступлений. У вас есть план развития?», - отметил председатель Думы Алексей Сатинов.

«Финансирования программы в настоящий момент нет, планов, соответственно тоже», - этот ответ департамента ЖКХ депутатов не устроил.

Комитету по безопасности взял вопрос на контроль и дал администрации Нижневартовска протокольное поручение о предоставлении перспективного плана развития системы «Безопасный город».