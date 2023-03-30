Счетная палата Нижневартовска выявила нарушений на 358 миллионов рублей

Председатель Счетной палаты Нижневартовска Светлана Суханова представила депутатам городской Думы отчет о работе ведомства за 2022 год, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным, озвученным Светланой Сухановой, предварительным контролем ведомства в минувшем году охвачены бюджетные средства в сумме 23,8 млрд. рублей, в том числе заключение на проект решения о бюджете города Нижневартовска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, заключение на проекты муниципальных правовых актов.

«Сумма выявленных нарушений составила 358,9 млн рублей. Наибольший объем нарушений сложился: при ведении бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности – 180,1 млн. рублей; при формировании и исполнении бюджета города – 85,3 млн. рублей; при управлении и распоряжении муниципальным имуществом – 73,9 млн. рублей; нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 3,7 млн. рублей; неэффективное использование бюджетных средств – 15,7 млн. рублей», - отметила Светлана Суханова.

В течение 2022 года по результатам работы Счетной палаты устранено нарушений и недостатков на сумму 287,8 млн. рублей.

О результатах проверок проинформирован глава Нижневартовска, отчеты направлены в Думу города. Итоги всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях Коллегии Счетной палаты.

«Хотелось бы особо отметить, что депутаты Думы города Нижневартовска активно принимают участие в работе Коллегии Счетной палаты, где заслушивают отчеты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», - сказала Светлана Суханова.

В 2022 году в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой проведены обследования 223 объектов: капитального строительства, концессии, транспортной инфраструктуры, учреждения социальной сферы, имущества, в том числе находящегося в казне.

«Счетная палата Нижневартовска очень плотно работает с думой города. Все задачи, которые ставят депутаты, никогда не остаются без внимания. Счетная палата успешно занимается аналитической работой по предотвращению нарушений - это очень важно. И на уровне округа работа нашей палаты высоко оценена и является примером для других муниципалитетов», - отметил председатель Думы Алексей Сатинов.