США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов

Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн, сообщает ТАСС.

Как говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США от его имени письменном заявлении, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США утверждал, что "только Россия может сегодня завершить эту войну", то есть специальную военную операцию на Украине. "Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина оказалась в самом прочном положении за столом переговоров", - добавил Энтони Блинкен.