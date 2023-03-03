Посол России в США заявил об ответственности Вашингтона за теракт в Брянской области

Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей в Брянской области. Об этом говорится в комментарии посла России в США Анатолия Антонова в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву, сообщает ТАСС.

"С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность, - сказал он. - Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже "на руках" США".

"Чем активнее администрация помогает Киеву, тем чаще украинский режим станет использовать террористическую тактику, целясь из натовских "стволов" в женщин, стариков и детей. Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать", - подчеркнул Антонов.