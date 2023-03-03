04 Марта 2023
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Происшествия СЗФО Санкт-Петербург
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Следком Ленинградской области задержал бывшего вице-губернатора по подозрению во взяточничестве

Следственный комитет Ленинградской области задержал бывшего вице-губернатора области Михаила Москвина по подозрению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Ленинградской области.

Подозреваемый задержан в рамках расследования уголовных дел по фактам присвоения денежных средств фонда защиты прав дольщиков, а также многочисленных эпизодов коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве, злоупотребления должностными полномочиями в некоммерческой организации "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области".

Следователями и УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлены многочисленные факты передачи взяток на общую сумму не менее 8,5 млн рублей действовавшему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области, к компетенции которого относилось формирование и реализация государственной политики в отрасли строительства на территории региона, за общее покровительство дирекции комплексного развития территорий области, а также дочерних и подрядных по отношению к ней организаций.

По месту жительства Москвина проведены обыски.

Следственным органом в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Теги: Михаил Москвин, вице-губернатор, взятка, Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области



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