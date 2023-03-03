04 Марта 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Международный фестиваль кинодебютов &quot;Дух огня&quot;

Кинофестиваль "Дух огня" представит фильмы о коренных народах

В Ханты-Мансийске открылся XXI Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня". В его программу вошли более 70 фильмов из 16 стран.
Как сообщили Накануне.RU организаторы форума, в этом году главная тема фестиваля – "Коренные народы мира". Участники из России, в частности, представляют картины о жизни вдали от больших городов, поиске семейного счастья и судьбах женщин разных поколений. Фильмы сняты на алтайском, кабардинском, чеченском и финно-угорских языках.

Напомним, фестиваль "Дух огня" проводится в Югре с 2003 года. Среди его задач – поиск и поддержка молодых талантливых кинематографистов, повышение роли российского киноискусства в развитии международных культурных связей. Генеральным партнером кинофорума традиционно выступает "Газпром нефть".
Как отметила на открытии фестиваля губернатор ХМАО Наталья Комарова, сегодня "Дух огня" – один из брендов, которые знают в мире. "Мы делаем все для того, чтобы его узнаваемость была максимальной, – подчеркнула она. – Также активно расширяем возможности региона в области кино и кинопроизводства, создаем систему сопровождения этих проектов и новые программы для развития молодых талантов. Одним из направлений будем развивать обмен студентами-кинематографистами с нашими странами-партнерами. В этом году сделали большой акцент на кинодиалоге с Индией".

Лучший российский фильм в номинации "За сохранение культурных традиций" будет отмечен специальной наградой "Газпром нефти". Обладателями этого приза в разные годы становились Кира Коваленко (фильм "Софичка"), Антон Моисеенко (фильм "Пепло"), Зинаида Лонгортова (фильм "Хон юш. Путь от Оби"), Гаврил Менкяров (фильм "Экспедиция"), Григорий Коломийцев (фильм "Чупакабра") и другие.

(2023)|Фото: Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"

"Фестиваль "Дух огня" стал не только важнейшим локальным культурным событием, но и уже много лет делает регион частью международной кинематографической жизни. В этом году благодаря профессиональной команде во главе с Эмиром Кустурицей мы подготовили отличную программу. Сейчас фестиваль вступил в новый этап развития и, опираясь на заложенные основателями традиции, делает важный шаг вперед", – сказал член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

(2023)|Фото: пресс-служба фестиваля Дух огня

Отметим, что известный сербский режиссер, обладатель двух наград Каннского фестиваля Эмир Кустурица стал президентом "Духа огня" с 2023 года.
"Этот фестиваль для молодых талантливых людей остается храмом культуры, потому что большие кинофестивали мира уже не прославляют автора – они славят "проект". А независимое кино показывает человеческую душу, рассказывает о вопросах бытия. Пока есть такие события, искусство не умрет. Здесь, в России, я чувствую культурные истоки нашей литературы и нашего кинематографа", – заметил Эмир Кустурица.

(2023)|Фото: Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня"

Подтверждением его слов служит признание режиссера Киры Коваленко. После дебюта на "Духе огня", состоявшегося в 2017 году, она завоевала гран-при конкурса авторского кино на Каннском фестивале и стала номинантом на "Оскар" от России.

Теги: дух огня, коренные народы



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