Суд арестовал подозреваемого в убийстве одного из разработчиков вакцины "Спутник V"

Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщают РИА "Новости".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее Накануне.RU сообщало, что во время убийства в квартире на улице Рогова 29-летний гость поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Подозреваемый в убийстве был задержан и признал вину.