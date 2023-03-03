04 Марта 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Суд арестовал подозреваемого в убийстве одного из разработчиков вакцины "Спутник V"

Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщают РИА "Новости".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее Накануне.RU сообщало, что во время убийства в квартире на улице Рогова 29-летний гость поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Подозреваемый в убийстве был задержан и признал вину.

Теги: спутник v, убийство, разработчик, москва



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2023 16:22 Мск СМИ: Убит один из разработчиков вакцины "Спутник V"


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