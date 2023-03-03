04 Марта 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Украинские военные могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского

Украинские военные могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского из-за критического положения на поле боя, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против президента, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей", — приводят его слова РИА "Новости".

По словам военного, Киеву хватит боеприпасов до лета, а потом ВСУ окажутся в безвыходном положении, так как НАТО не смогут восполнить их запасы.

"Всем хорошо известно, что случается, когда заканчиваются патроны у одной из сторон. Поэтому карты раскрыты, Украина уже проиграла", — заметил Риттер.

При этом полковник полагает, что украинскому лидеру уже неоднократно посылали сигналы из Вашингтона о том, что западная поддержка на исходе, и следует начать переговоры до того, пока не станет слишком поздно. Риттер уверен, что сейчас киевский режим неизбежно приближается к своей смерти.

Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, Киев, восстание, боеприпасы



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