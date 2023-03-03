Приговор экс-главе УМВД по Екатеринбургу оставлен без изменения

Приговор осужденному экс-главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову оставлен без изменения, сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде.

Суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году Трифонова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве, а также хранении оружия и боеприпасов. Кроме этого, экс-главу городской полиции лишили специального звания генерал-майора.

Других фигурантов – бывшего начальника службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и экс-сотрудника ОЭБиПК УМВД Дениса Жданова – также признали виновными. Однако оба по решению суда были освобождены от уголовной ответственности за тесное сотрудничество со следствием.

Защита пыталась обжаловать приговор и подала на апелляцию.

Напомним, прошлой осенью адвокат Трифонова Ольга Кезик обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить возможные незаконные действия гособвинителя по делу ее подзащитного.