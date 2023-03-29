30 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

Бурятии актер нанес себе раны после спектакля прямо перед зрителями

В Бурятии актер Русского драматического театра Артур Шувалов после спектакля "Изнанка" вышел на сцену и нанес себе раны прямо перед зрителями. Об этом Накануне.RU сообщила министр культуры региона Соелма Дагаева.

Она сообщила, что поступку актеру дадут правовую оценку соответствующие органы, которые, в том числе, проведут психологическую экспертизу. Проверка будет также проведена и минкультом Бурятии. 

Сам актер выжил. Его рану зашили в травмпункте, после чего он еще возвращался в театр, чтобы переодеться. Здоровью Шувалова ничего не угрожает. 

"Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг в буквой Z у театра", - сообщила министр.

Поводом для причинения себе увечий со стороны актера стало якобы увольнение его супруги. Однако и эту информацию министр опровергла. Со ссылкой на руководство татра она сообщила, что жена актера написала заявление сама, несмотря на то, что задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление.

 

 

Теги: актер, театр, Артур Шувалов



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