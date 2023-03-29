В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе

В городском округе Пелым (Свердловская область) произошел взрыв на газопроводе "Ямбург - Елец 1" с последующим возгоранием, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава округа Шахит Алиев сообщил, что никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня, около 22.00. По предварительной информации, газоснабжение жителей не нарушено. На месте ЧП работают экстренные службы. Площадь пожара пока неизвестна. По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация.