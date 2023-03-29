Финляндия вступит в НАТО в ближайшие дни

Турция ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО уже на текущей неделе, и страна сразу же сможет стать членом альянса. Об этом заявил в среду в интервью Шведскому радио финский президент Саули Ниинистё.

"Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе", - приводит его слова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, Финляндия подала свою заявку 18 мая прошлого года.27 марта Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии одобрило вступление Финляндии в НАТО. За вступление страны в альянс проголосовали 182 депутата из 199, против – шесть.

Из 30 стран - участниц НАТО протокол о вступлении осталось ратифицировать Турции. 17 марта о решении начать ратификацию вступления Финляндии в НАТО объявил президент Турции Реджеп Эрдоган.