Совет Федерации РФ осудил действия Киева в отношении Украинской Православной Церкви

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Украина Москва
Фото: t.me/insiderUKR

Совет Федерации РФ осудил действия Киева в отношении Украинской Православной Церкви

Совет Федерации РФ принял заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, в котором решительно осудили грубейшее нарушение прав украинских верующих, сообщили Накануне.RU в МИД России.

В заявлении отмечено, что киевские власти проводят политику религиозной нетерпимости и фактически пытаются навязать народу созданную при поддержке Запада околополитическую структуру, именующую себя "Православная церковь Украины". При этом каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям: храмы захватывают, общины ликвидируют, священники сталкиваются с репрессиями и лишениями гражданства.

Решение лишить УПЦ Киево-Печерской лавры в Совфеде назвали "вопиющим" и отметили, что власти Украины грубо нарушают право человека на свободу мыслей, совести и религии, гарантированное документами ООН: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума режима, когда монахи УПЦ должны покинуть обитель, которую они восстанавливали и сохраняли в течение 35 лет. Накануне на адрес монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра пришло письмо от заповедника, в котором монастырь информируют, что 30 марта начнет действовать комиссия по приему-передаче имущества лавры. И с этого дня будет исключен вывоз личных вещей монахов и имущества монастыря.

Это может указывать на то, что режим готовит рейдерский захват лавры с объявлением всего имущества его собственностью.

Теги: Совет Федерации, Украинская Православная Церковь, Православная Церковь Украины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети