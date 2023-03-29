Совет Федерации РФ осудил действия Киева в отношении Украинской Православной Церкви

Совет Федерации РФ принял заявление в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, в котором решительно осудили грубейшее нарушение прав украинских верующих, сообщили Накануне.RU в МИД России.

В заявлении отмечено, что киевские власти проводят политику религиозной нетерпимости и фактически пытаются навязать народу созданную при поддержке Запада околополитическую структуру, именующую себя "Православная церковь Украины". При этом каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям: храмы захватывают, общины ликвидируют, священники сталкиваются с репрессиями и лишениями гражданства.

Решение лишить УПЦ Киево-Печерской лавры в Совфеде назвали "вопиющим" и отметили, что власти Украины грубо нарушают право человека на свободу мыслей, совести и религии, гарантированное документами ООН: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.

Напомним, сегодня истекает срок ультиматума режима, когда монахи УПЦ должны покинуть обитель, которую они восстанавливали и сохраняли в течение 35 лет. Накануне на адрес монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра пришло письмо от заповедника, в котором монастырь информируют, что 30 марта начнет действовать комиссия по приему-передаче имущества лавры. И с этого дня будет исключен вывоз личных вещей монахов и имущества монастыря.

Это может указывать на то, что режим готовит рейдерский захват лавры с объявлением всего имущества его собственностью.