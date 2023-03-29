Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ опубликован на сайте Кремля.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе

Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года в г. Ухта Коми АССР. В 1989 г. окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности", кандидат технических наук, генерал-полковник внутренней службы.

С 1976 по 1978 гг. проходил службу в Вооруженных Силах СССР на должностях рядового и сержантского состава. Прошел долгий трудовой путь от простого пожарного до поста первого заместителя главы МЧС. После смерти министра Евгения Зиничева в сентябре 2021 г. стал врио главы МЧС, уступив кресло министра Александру Куренкову в мае 2022 г.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями "За отвагу на пожаре", почетными грамотами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, отмечен благодарностями Президента Российской Федерации и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также ведомственными наградами.