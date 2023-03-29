Губернатор Астраханской области встретился с командующим Южным округом Росгвардии

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генерал-полковник Игорь Турченюк обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению безопасности региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Командующий Южным округом Росгвардии поблагодарил Игоря Бабушкина за поддержку подразделениям ведомства.



Губернатор отметил продвижение в совместной работе территориального органа Росгвардии и областного правительства.





Командующий округом Игорь Турченюк также посетил подразделения ведомства, дислоцированные на территории области, и проверил их готовность к выполнению служебно-боевых задач.