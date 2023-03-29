29 Марта 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области встретился с командующим Южным округом Росгвардии

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и генерал-полковник Игорь Турченюк обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению безопасности региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе  главы области.

Командующий Южным округом Росгвардии поблагодарил Игоря Бабушкина за поддержку подразделениям ведомства. 

Губернатор отметил продвижение в совместной работе территориального органа Росгвардии и областного правительства.

игорь бабушкин, игорь турченюк(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Командующий округом Игорь Турченюк также посетил подразделения ведомства, дислоцированные на территории области, и проверил их готовность к выполнению служебно-боевых задач.

Теги: игорь бабушкин, росгвардия, игорь турченюк



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