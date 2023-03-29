29 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора, курирующего строительство

Брянские власти опровергли информацию о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко.

Он находится на работе, сегодня проинспектировал Славянский мост, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики региона. Якобы их подозревают во взяточничестве.

Mash писал, что также задержали и Симоненко, курирующего в облправительстве ЖКХ и строительство.

Отметим, после проникновения в регион украинских ДРГ брянским властям задают резонные вопросы о том, как расходовались средства на обустройство границы. "Стал вопрос: так что построили вдоль границы и для чего построили, вбухав уйму средств в линию обороны с инженерными заграждениями, технически оснащенную современными контрольными средствами периметра границы?" — заявлял депутат облдумы Андрей Архицкий.

Теги: брянская область, симоненко, замгубернатора



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