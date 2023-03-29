Администрация Нижневартовска отчиталась перед депутатами о содержании автодорог

Социальные сети пестрили сообщениями от жителей о некачественной уборке снега с дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, множество обращений поступило и в Думу Нижневартовска.

Ответственным лицом по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов города Нижневартовска является Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». Работы по зимнему содержанию осуществляются как собственными силами учреждения, так и по заключенным контрактам с подрядными организациями. Общая протяженность дорог и внутриквартальных проездов, в том числе бесхозяйных составляет 236,5 км, из них силами учреждения содержится 111,8 км, подрядными организациями – 124,7 км.

«На предприятиях имеется круглосуточная диспетчерская служба, обеспеченная стационарными и мобильными средствами связи. Дежурство инженерно-технических работников организовано в 2 смены. Дорожные бригады укомплектованы полностью, режим работы – в две смены. В случае снегопада продолжительность рабочей смены увеличивается. Для уборки снега также привлекается дополнительная снегоуборочная техника», - пояснил Владимир Сушков, и. о. заместителя главы города, директора департамента ЖКХ..

По словам Владимира Сушкова, в настоящее время коммунальные службы работают в усиленном режиме одновременно в разных частях города. На очистку снега с территории Нижневартовска выходит более 100 машин (общее количество дорожной техники для уборки снега с улично-дорожной сети города, внутриквартальных проездов и дворов составляет 182 единицы).

На специальный полигон за зимний сезон с октября 2022 года по настоящее время вывезли более 1 миллиона кубических метров снега (1 122 289 м3). Это примерно 56 тыс. машин.

Для сравнения объем вывезенного снега за аналогичный зимний период 2021 - 2022 составляет 1 021 060 м3, что на 100 тыс. м3 меньше, чем в текущем году. Правда в пересчете на «машины снега» эта сумма выглядит не такой внушительной – всего на 948 груженых машин больше, чем в 2022 году.

«С целью недопущения аварийных ситуаций для устранения зимней скользкости проводятся мероприятия по обработке противогололедными материалами проезжей части и тротуаров автомобильных дорог города. Для обработки проезжей части применяется песко-соляная смесь, для обработки тротуаров – песок», - сообщил Владимир Сушков.

Минувшие выходные оказались на редкость теплыми и во многих частях города образовались огромные лужи. Депутатов волновал вопрос, - смогут ли городские службы вовремя справиться с этой проблемой.

«Сейчас выполняется подготовка канализационных стоков к паводковому периоду. Сотрудники во время дежурных осмотров улично-дорожной сети оценивают ситуацию и в случае необходимости будут направлять технику на ликвидацию скопления сточных вод. Общая протяженность ливневой канализации на улично-дорожной сети города Нижневартовска составляет около 72 километров. Перед паводковым периодом уже приступили к очистке открытой ливневой канализации, очистке льда из водопропускных лотков, труб для обеспечения отвода талых вод, очистке смотровых колодцев ливневой канализации», - пояснил Владимир Сушков.

Депутат Владимир Джек напомнил, что в предыдущие годы в бюджете города были заложены средства на содержание и вывоз снега с городских бесхозных дорог. В бюджете 2023 года эти денег нет, – «Считаю целесообразным поручить департаменту финансов предусмотреть изменения в бюджете на 2024 год средства на эти цели».

«Хотел обратить внимание на то, как вы красиво научились отчитываться. Давайте жителей спросим - довольны нижневартовцы вывозом снега или нет. Мы с вами и без опроса знаем, что недовольны. Нам нужен ответ на простой вопрос: Что вам мешает, чтобы в городе было чисто? Я ответа на вопрос сегодня не услышал. Проблемы нужно быстрое вскрывать и решать, а вы нам про бумажки и запросы докладываете. Ваша работа должна быть нацелена на результат. Если жители недовольны, то результата нет», - резюмировал председатель Думы Алексей Сатинов.