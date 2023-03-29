Администрация Нижневартовска отчиталась перед депутатами о содержании автодорог

29 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Администрация Нижневартовска отчиталась перед депутатами о содержании автодорог

Социальные сети пестрили сообщениями от жителей о некачественной уборке снега с дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов, множество обращений поступило и в Думу Нижневартовска.

Ответственным лицом по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов города Нижневартовска является Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». Работы по зимнему содержанию осуществляются как собственными силами учреждения, так и по заключенным контрактам с подрядными организациями. Общая протяженность дорог и внутриквартальных проездов, в том числе бесхозяйных составляет 236,5 км, из них силами учреждения содержится 111,8 км, подрядными организациями – 124,7 км.

уборка снега, снегоуборочная техника(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«На предприятиях имеется круглосуточная диспетчерская служба, обеспеченная стационарными и мобильными средствами связи. Дежурство инженерно-технических работников организовано в 2 смены. Дорожные бригады укомплектованы полностью, режим работы – в две смены. В случае снегопада продолжительность рабочей смены увеличивается. Для уборки снега также привлекается дополнительная снегоуборочная техника», - пояснил Владимир Сушков, и. о. заместителя главы города, директора департамента ЖКХ..

По словам Владимира Сушкова, в настоящее время коммунальные службы работают в усиленном режиме одновременно в разных частях города. На очистку снега с территории Нижневартовска выходит более 100 машин (общее количество дорожной техники для уборки снега с улично-дорожной сети города, внутриквартальных проездов и дворов составляет 182 единицы).

Депутаты думы Нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

На специальный полигон за зимний сезон с октября 2022 года по настоящее время вывезли более 1 миллиона кубических метров снега (1 122 289 м3). Это примерно 56 тыс. машин.

Для сравнения объем вывезенного снега за аналогичный зимний период 2021 - 2022 составляет 1 021 060 м3, что на 100 тыс. м3 меньше, чем в текущем году. Правда в пересчете на «машины снега» эта сумма выглядит не такой внушительной – всего на 948 груженых машин больше, чем в 2022 году.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«С целью недопущения аварийных ситуаций для устранения зимней скользкости проводятся мероприятия по обработке противогололедными материалами проезжей части и тротуаров автомобильных дорог города. Для обработки проезжей части применяется песко-соляная смесь, для обработки тротуаров – песок», - сообщил Владимир Сушков.

Минувшие выходные оказались на редкость теплыми и во многих частях города образовались огромные лужи. Депутатов волновал вопрос, - смогут ли городские службы вовремя справиться с этой проблемой.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Сейчас выполняется подготовка канализационных стоков к паводковому периоду. Сотрудники во время дежурных осмотров улично-дорожной сети оценивают ситуацию и в случае необходимости будут направлять технику на ликвидацию скопления сточных вод. Общая протяженность ливневой канализации на улично-дорожной сети города Нижневартовска составляет около 72 километров. Перед паводковым периодом уже приступили к очистке открытой ливневой канализации, очистке льда из водопропускных лотков, труб для обеспечения отвода талых вод, очистке смотровых колодцев ливневой канализации», - пояснил Владимир Сушков.

дума нижневартовска, джек(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутат Владимир Джек напомнил, что в предыдущие годы в бюджете города были заложены средства на содержание и вывоз снега с городских бесхозных дорог. В бюджете 2023 года эти денег нет, – «Считаю целесообразным поручить департаменту финансов предусмотреть изменения в бюджете на 2024 год средства на эти цели».

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Хотел обратить внимание на то, как вы красиво научились отчитываться. Давайте жителей спросим - довольны нижневартовцы вывозом снега или нет. Мы с вами и без опроса знаем, что недовольны. Нам нужен ответ на простой вопрос: Что вам мешает, чтобы в городе было чисто? Я ответа на вопрос сегодня не услышал. Проблемы нужно быстрое вскрывать и решать, а вы нам про бумажки и запросы докладываете. Ваша работа должна быть нацелена на результат. Если жители недовольны, то результата нет», - резюмировал председатель Думы Алексей Сатинов.

Теги: содержание дорог, очистка снега, дума нижневартовска, обработка тротуаров, алексей сатинов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети