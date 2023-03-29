Полковника Росгвардии обвинили в поставке некачественных систем для борьбы с БПЛА у Крымского моста

Следствие обвинило начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова в поставке ведомству некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста.

235-й Гарнизонный военный суд арестовал полковника, сообщает РИА Новости.

В суде военный следователь заявил, что в войска Росгвардии при участии Волкова поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотниками "Орел-БПЛА". Однако их технические характеристики "были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА". Ущерб составил 395 млн рублей.

Накануне о том, что Волкова задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, должностные лица Росгвардии организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн рублей, заявил депутат.