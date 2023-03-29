Семейное озеленение. ФАС проверяет итоги тендеров с участием брата уволенного за коррупцию замглавы Комблага Шабнова

Федеральная антимонопольная служба приостановила на проверку заключения контрактов по тендерам Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга на озеленение города общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Участники рынка указали на возможные нарушения в конкурсной документации. Однако итоги тендеров уже известны, всеми победителями оказались принадлежащие Комитету имущественных отношений садово-парковые предприятия. Одним из них руководит Александр Шабнов, брат бывшего зампредседателя Комблага Виктора Шабнова ранее уволенного в связи с картельным сговором при распределении контрактов.

Возглавляемое Александром Шабновым «СПП «Пушкинское» оказалось единственным участником торгов за вторую часть контракта на озеленение Пушкинского, Колпинского, Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. Стоимость составила 374 миллиона рублей. Неделей ранее предприятие выиграло первую часть контракта на 764 миллиона рублей.

Вся партия тендеров на распределение вторых частей контрактов оказалась заблокирована по распоряжению ФАС. В частности, тендер «СПП «Пушкинское» обжалует компания «Монтажпроект». Она указывает, что Комитет по благостройству требует от участников торгов обязательного опыта ремонта, реконструкции и строительства капитальных сооружений, в том числе дорог. При этом сам контракт относится лишь к содержанию зеленых насаждений. Таким образом требования Комблага «отсеивают» многих потенциальных участников торгов. Потенциально такие действия заказчика могут свидетельствовать о картельном сговоре.

Директором «СПП «Пушкинское» с 2012 года является Александр Шабнов, депутат МО «город Пушкин». Его старший брат Виктор Шабнов ранее являлся заместителем председателя Комитета по благоустройству. Шабнов-старший получил должность в Комблаге в мае 2015 года, до этого он руководил компанией «ПСФ «Корт», и по сей день регулярно получающей госконтракты на благоустройство Петербурга. В общей сложности она получила из бюджета более 3 миллиардов рублей.

Однако при переходе в Комблаг связь Шабнова с «ПСФ «Корт» не оборвалась. Единственным владельцем была и остается его супруга Светлана Шабнова. В декабре 2014 года, перед переходом на госслужбу, Александр Шабнов предусмотрительно развелся, и Светлана стала Сергеевой. Но, судя по всему, развод оказался фиктивным. Об этом свидетельствует увольнение Шабнова из Комблага в 2018 году по закону «О противодействии коррупции» в связи с конфликтом интересов. А уже в 2020 году ФАС объявила о раскрытии картельного сговора во главе с «ПСФ «Корт». В 2017-2019 годах компания незаконно получила контракты на 230 миллионов рублей.

В сложившихся обстоятельствах интересен тот факт, что с ноября 2021 года в Комблаге сменился руководитель, но принципиально в работе ведомства, как видно, мало что изменилось. Тем более, что и новому председателю в лице Василия Пониделко, ранее работавшего главой Калининского района, к скандалам в сфере госзакупок не привыкать.

В феврале 2020 года правоохранители задержали сразу несколько сотрудников Администрации Калининского района, в том числе Елену Кочкину, заместителя Пониделко. Им были предъявлены обвинения в получении взятки с целью содействия при распределении госконтрактов. В мае 2020 года был задержан и помещен под домашний арест второй заместитель Пониделко Роман Сапижак. Однако это не помешало Пониделко, уже будучи главой Комблага, отдать Сапижаку должность замглавы «Центра комплексного благоустройства».

Не менее интересен и третий зам Пониделко по Калининскому району Татьяна Морозкова, непосредственно отвечавшая за проведение тендеров. Даже суд не мог понять, какими законами и нормами она руководствовалась при снятии с торгов «чужих» компаний. На сегодняшний день Морозкова вновь является замом Пониделко, но уже в Комблаге и вновь отвечает за проведение торгов. Именно она ответственна за составление тендерной документации, проверкой которой в настоящее время заняты специалисты ФАС.

По большому счету мы можем наблюдать круговорот чиновников в структурах Смольного. Ни уголовные дела, ни проверки надзорных органов, ни внимание СМИ не ведет к каким-либо принципиальным переменам составе городского правительства. Следовательно, можно не ожидать и перемен в жизни города.