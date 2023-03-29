Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова.

Врио главы региона назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что сегодня Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с новым омским губернатором.

Хоценко был назначен на пост в ДНР в июне прошлого года. До этого он занимал должность директора департамента Министерства промышленности и торговли России. Этот пост он занимал с 12 сентября 2019 года. До этого, с декабря 2013 года, занимал должность министра энергетики Ставропольского края, куда перешел после работы в органах госвласти Ямала, где трудился с марта 2010 года.