29 Марта 2023
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Фото: управление общественных связей УГМК

Состоялся финал конкурса школьных проектов "Инженериада УГМК-2023"

В Техническом университете УГМК состоялся финал конкурса школьных инженерных проектов "Инженериада УГМК-2023".

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании, конкурс нацелен на выявление и поддержку учащихся, проявляющих способности к техническому творчеству и изобретательству, формирование у них инженерных и проектных компетенций. Особенность Инженериады состоит в активной поддержке конкурсантов наставниками от УГМК.

За шесть лет на этой площадке более 2 тысяч школьников разработали около 650 проектов по тематике промышленных предприятий, из которых 40 внедряются в производство. Об эффективности конкурса говорит и то, что значительное число его участников становится студентами ведущих технических вузов, но чаще всего – Технического университета УГМК.

колбы и пробирки на Инженериаде УГМК(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

В текущем учебном году в Инженериаде УГМК приняли участие около 400 школьников. Тематикой проектов стали: улучшение условий труда, автоматизация подземной техники, возобновляемая энергетика, профориентационные ИТ-проекты, развитие территорий присутствия УГМК.

В финале конкурса свои проекты представляли 35 команд из 21 города России. Так, команда "АС&АС" из Центра детского творчества Междуреченска, в которую вошли четыре старшеклассника, разработала "Симулятор белазиста" для профессиональной ориентации школьников 5-11 классов. Это компьютерная игра, созданная при помощи программ Unreal Engine 4 и Blender, которая имитирует управление большегрузной техникой в условиях реального угольного карьера. С помощью игры можно попробовать себя в роли водителя огромного самосвала – очень востребованной и уважаемой профессии.

Михаил Волков на Инженериаде УГМК(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Команда "Ньютончики" из Екатеринбурга изучила процесс отбора проб и дозирования медного купороса на участке упаковки и отгрузки готовой продукции предприятия. Школьники предложили автоматизировать эти процессы для облегчения труда работников и разработали алгоритм равномерного отбора проб и точного дозирования медного купороса в биг-бэги. В финале Инженериады команда представила 3D-модель нового устройства и свое программное обеспечение для управления им на базе микроконтроллера Arduino. Командой руководит очень опытный наставник – учитель химии школы №178 Юлия Сайдашева, чьи воспитанники уже несколько раз становились победителями Инженериады УГМК.

макет парка на Инженериаде УГМК(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

А сразу несколько команд из Серова решали общую задачу – повышение привлекательности родного города для молодежи. В качестве объекта проектирования был выбран парк на улице Заславского. Подростки предложили множество решений, которые могут украсить город – малые архитектурные формы, озеленение, информационные интерактивные панели, дорожки для скейтбордистов и велосипедистов, и многое другое. Очень интересны арт-объекты, посвященные истории города и предприятий, расположенных в нем. Важно, что школьники предложили решения, интересные им самим, а администрация города готова принять эти идеи к реализации.

Стоит отметить, что участники Инженериады получают дополнительные баллы при поступлении в Технический университет УГМК.

Теги: УГМК, Инженериада, конкурс



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