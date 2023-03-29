"Баден-Баден" отказали в строительстве термального комплекса в Сысерти

Строительство термального комплекса "Баден-Баден" на горе Бессонова в Сысерти откладывается на неопределенный срок. Компании отказали в проведении работ. Об этом в ходе заседания Общественной палаты Сысертского городского округа заявил директор по строительству "Баден-Баден" Александр Бирюлин.

По его словам, большая часть возражений имела технический и проектный характер - сейчас они уже прорабатываются. Были и замечания по исторической части, однако Бирюлин заверил, что прежде хочет услышать пожелания города и общественности.

Он также добавил, что перед реализацией проекта компания будет проводить археологические исследования и экологическую экспертизу. Договор с аккредитованной организацией уже заключен.

Напомним, в планах у компании строительство терм с парящим бассейном, спа, гостиницей и 10 ресторанами. Строительство было запланировано на вторую половину текущего года. Сдать курорт застройщик собирался к 2025 году. Общая стоимость инвестиций на сегодняшний день составляет 300-400 млн рублей.