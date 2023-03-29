29 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

Жителей Челябинска предупредили о проведении учений по пресечению теракта в образовательной организации

В Челябинске с 29 по 30 марта 2023 года ФСБ проводит учения по пресечению террористического акта на одном из объектов образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, командно-штабное учение "Экран – 2023" проводится в соответствии с планом проведения антитеррористических учений.

"Антитеррористическое учение нацелено на создание эффективных мер безопасности, строгий пропускной режим в образовательных организациях, на систематические профилактические мероприятия, направленные на обеспечение защищенности жизни и здоровья, прав и свобод, имущества и законных интересов учащихся от опасностей и угроз, возможных в процессе их учебной и досуговой деятельности", - отметили в пресс-службе.

Южноуральцев призвали соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения.

Теги: учения, ФСБ,



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