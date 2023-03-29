29 Марта 2023
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Спорт В России
Фото: Первый канал

Тарасова предлагает соглашаться на условия МОК, иначе российский спорт "загнется"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены должны соглашаться на условия Международного олимпийского комитета и выступать на предстоящих Олимпиадах.

"Наши спортсмены должны выступать при любых условиях, которые нам предложат! Если мы этого не будем делать, у нас не будет никакой надежды, что наш российский спорт не загнется. Спортсмены должны выступать!" – цитирует знаменитого тренера по фигурному катанию "Спорт-экспресс".

Примечательно, что условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом, не устраивают и Олимпийский комитет России (там назвали их "дискриминацией"), и ряд национальных олимпийских комитетов, например, польский: там выступают за отстранение россиян и белорусов без условий – только по гражданству. МОК считает, что под нейтральным флагом смогут выступить те россияне и белорусы, которые не высказывались в поддержку СВО, не представляют командные виды спорта, не состоят в спортклубах силовых ведомств (например, ЦСКА) и готовы пройти дополнительные допинг-тесты.

Теги: мок, олимпиада, татьяна тарасова, спортсмены, спорт



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