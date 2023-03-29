29 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, - Гросси

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил глава международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, меры по защите станции организация обсуждает с Москвой и Киевом.

Гросси уточнил, что МАГАТЭ разрабатывает концепцию защиты самой станции, а не территории вокруг нее, передает РИА Новости.

"Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжелого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться", — подчеркнул Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС длились восемь месяцев и не дали результатов. Эта идея больше не рассматривается.

Изначально создание такой зоны вокруг ЗАЭС было предложением Гросси. По словам главы агентства, создание зоны может расцениваться Киевом как "легитимизация российского присутствия".

Теги: гросси, магатэ, заэс



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