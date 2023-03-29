29 Марта 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК определила лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасности

На Трубной металлургической компании (ТМК) определён победитель корпоративного конкурса "Лучшая организация ТМК в области промышленной безопасности и охраны труда".

Как сообщает пресс-служба ТМК, по итогам 2022 года лучшие оценки получил Волжский трубный завод (ВТЗ). Коллективу предприятия был вручён переходящий кубок. Состоялась церемония во время открытия на ВТЗ современного центра управления охраной труда.

(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В конкурсе эксперты оценивали динамику показателей травматизма, нештатных производственных ситуаций, выигранные награды в области охраны труда, темпы снижения уровня профессиональных заболеваний. Волжский трубный завод по данным критериям стал лидером.

Отдельно отмечены передовые практики ВТЗ по обеспечению промышленной безопасности. Это касается применения цифровых технологий при проверке знаний специалистов, а также внедрение видеонаблюдения за выполнением трудовой деятельности.

Конкурс на звание "Лучшая организация ТМК в области промышленной безопасности и охраны труда" учреждён в 2017 году и проводится ежегодно.

Теги: Трубная металлургическая компания, охрана труда и промышленной безопасности, предприятие, Волжский трубный завод



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