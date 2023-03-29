Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в розыск

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* (*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ) объявлена в розыск, ее карточка появилась в базе Министерства внутренних дел. Там сообщается ее возраст, размещена фотография, также указано, что она объявлена в розыск по уголовной статье.

Толоконникова* уже несколько лет не живет в России.

Ранее сообщалось, что в отношении Толоконниковой снова возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

В 2012 году Толоконникова и ее коллеги по группе устроили "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя в Москве, за что потом были приговорены к двум годам колонии, но в 2013-м их освободили по амнистии.