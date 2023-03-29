29 Марта 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Дании заявили о "худшем за 40 лет" состоянии армии страны

В Дании заместитель командующего, бригадный генерал Хенрик Люне полагает, что армия этой страны оснащена одними из самых современных систем вооружения, но она испытывают острую нехватку военнослужащих и техники из-за проблем с деньгами. Вооруженным силами потребуются годы, чтобы стать боеспособными.

"Ситуация чрезвычайно критическая, особенно потому, что нам не хватает солдат, как никогда раньше. Я 40 лет прослужил в вооруженных силах, и они никогда не были настолько плохи", - приводит РБК заявление Люне, сделанное телеканалу TV2.

В Дании долго пытались сэкономить на Вооруженных силах в связи с членством в НАТО (страна входит в альянс с года его основания, 1949-го), кроме того, альянс долго не испытывал потребности в мощных армиях стран-участниц, полагает генерал.

Теги: Хенрик Люне, генерал, Дания, армия



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