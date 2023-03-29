29 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец засудил свою УК, которая после прорыва труб не хотела платить за ремонт

Житель уральского города Серов выиграл суд у своей управляющей компании.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, из-за прорыва трубы отопления, расположенной на крыше жилого дома, квартира мужчины оказалась затоплена. Был испорчен навесной потолок, от намокших стен отошли обои и произошло замыкание электропроводки.

Владелец жилья обратился в управляющую компанию ООО "УК "Серов Веста" и потребовал возмещения материального ущерба и морального вреда. Однако там ему отказали и предложили компенсировать стоимость ремонта квартиры согласно рассчитанной УК сметой (12 тысяч 393 рубля). Решив, что эта сумма занижена, уралец обратился в специализированную организацию для оценки ущерба. Там насчитали куда более высокую сумму, чем предложили в УК – 20 тысяч 896 рублей.

С этими документами мужчина пошел в свою управляющую компанию и вновь получил отказ. Тогда он обратился за помощью в Серовский отдел управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства от его имени подали иск к ООО "УК "Серов Веста".

В итоге суд взыскал с компании не только стоимость ремонта (в соответствии с расчетом специализированной организации), но и компенсацию морального вреда, и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя. Всего УК выплатила уральцу около 40 тысяч рублей.

Теги: Серов, УК, иск, суд, ремонт



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