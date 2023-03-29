В Санкт-Петербурге выпало 16 см позднемартовского снега

Атмосферный фронт принес в Санкт-Петербург осадки в виде снега. К 9 утра в городе выпало около 16 см снега, по области – 10-18 см, снег шел более 12 часов. Такой уровень снежного покрова вполне соответствует декабрьским нормам, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Осадков в этом месяце и так много, уже на сегодняшний день больше 200%. Но за эти сутки в виде снега выпало до 16 мм осадков, что составляет до 45% от месячной нормы", - отметил эксперт.

Фронт, по данным метеорологов, смещается на восток, поэтому осадки в виде снега продолжаются, и только ночью они прекратятся на фоне существенного похолодания – до 3-8 градусов ниже нуля.