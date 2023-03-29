В Перми ни один пункт выдачи заказов Wildberries не закрывался во время забастовок

Пермские пункты выдачи заказов Wildberries не закрывались во время мартовских забастовок, сообщает РБК Пермь со ссылкой на директора по развитию сервисов Wildberries Кристину Спирёву.



Она заявила, что "все заказы были отправлены в срок и пункты продолжали свою работу, выдавали заказы клиентам".

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добиваются отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.