"АвтоВАЗ" готовится к старту производства Lada на бывшем заводе Nissan

"АвтоВАЗ" намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. Выпускать машины будут совместно с партнерами из дружественных стран. Всего в 2023 году компания собирается произвести более 400 тысяч автомобилей.

В конце ноября 2022 года Nissan за символическую цену передал свои активы НАМИ с возможностью выкупа по той же стоимости в течение шести лет. Сделка также предполагает передачу послепродажного обслуживания автомобилей бренда "АвтоВАЗу", эта же компания займется поставкой запчастей в РФ.

7 февраля сообщалось, что "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan в Санкт-Петербурге.