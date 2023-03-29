Дорожники на месяц перекроют движение по улице Вильгельма де Геннина

Строители закроют движение по улице Вильгельма де Геннина. Речь идет об участке в районе дома №19, где с 5 по 30 апреля будут проводить работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии в Академический район.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в этот период движение транспорта направят по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского. На участке также установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

"Строительство трамвайных путей ведется с целью повышения транспортной доступности самого молодого района уральской столицы. Администрация города Екатеринбурга просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам", - сообщает мэрия.

Напомним, ранее в горадминистрации также опубликовали график перекрытий улиц в Академическом районе, связанных со строительством трамвайной линии.