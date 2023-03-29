В лесах Челябинской области с 1 апреля начнется пожароопасный сезон

В Челябинской области с 1 апреля 2023 года начнется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

С 20 апреля пожароопасный сезон начнется в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава.

Напомним, Челябинская природоохранная прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения закона о пожарной безопасности в лесах в связи с приближающимся наступлением пожароопасного сезона.