29 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В лесах Челябинской области с 1 апреля начнется пожароопасный сезон

В Челябинской области с 1 апреля 2023 года начнется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

С 20 апреля пожароопасный сезон начнется в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава.

Напомним, Челябинская природоохранная прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения закона о пожарной безопасности в лесах в связи с приближающимся наступлением пожароопасного сезона.

Теги: пожароопасный сезон, лес,



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