29 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Голикова рассказала, сколько россиян "вышли" из бедности

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян перестали быть бедными.
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По ее данным, которые она привела на совещании с президентом России Владимиром Путиным, порядка 3,6 млн человек в России "вышли из категории бедности" в 2017-22 гг., пишет ТАСС,

Напомним, в начале марта 2023 г. стало известно, что доходы 10% наименее обеспеченных граждан России в IV квартале 2022 г. выросли в шесть раз больше, чем доходы 10% наиболее обеспеченных россиян. Как говорится в материалах Росстата, среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) до 10 тыс. 535 руб., последней – на 0,3% до 165 тыс. 695 руб. Одна из причин, которые повлияли на рост доходов наименее обеспеченных россиян – рост зарплат и реализация программ адресной социальной поддержки. По словам экспертов, наметилось снижение социального неравенства.

В середине марта опубликованы данные опроса, который показал, что 57% россиян оценивают свое материальное положение как среднее. Еще 22% респондентов оценили его как хорошее, 20% – как плохое. Четверть опрошенных считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, 10% ответили, что улучшилось, для 64% ничего не изменилось. 25% считают, что в ближайший год материальное положение улучшится, 15% ответили, что станет хуже, 43% не ждут изменений.

Теги: Татьяна Голикова, совещание, президент, Владимир Путин, бедность



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