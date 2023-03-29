В Петербурге инвалида III группы приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках про армию

В Петербурге 54-летнего археолога и инвалида III группы Олега Белоусова приговорили к 5,5 годам колонии по делу о фейках в отношении армии РФ. С учетом времени нахождения в СИЗО он пробует в заключении еще 4,5 года. СМИ сообщают, что Белоусов в одиночку обеспечивает сына с инвалидность.

Следствие сочло, что мужчина "распространял недостоверную информацию о полномасштабном российском вторжении в Украину" и "обвинял Владимира Путина в преступлениях" в соцсети "ВКонтакте". Суд согласился с этим. Также суд пришел к выводу, что Белоусов призывал к насильственному изменению конституционного строя России.

Белоусов вину не признал.