Путин боится негативного влияния санкций в среднесрочной перспективе

Владимир Путин продолжает пугаться сам и пугать правительство прогнозом о возможном негативном влиянии санкций в "среднесрочной перспективе".

"Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек. Поскольку веденные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться", - сказал президент во время совещания с правительством.

Он призвал чиновников не расслабляться из-за "выхода на траекторию роста": "Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек".