Дело Ройзмана* о дискредитации армии рассмотрят в Екатеринбурге, а не в Москве

Уголовное дело бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* рассмотрят в уральской столице, а не в Москве.

Напомним, накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана*. По данным прокуратуры Центрального административного округа Москвы, его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Сам Ройзман*, когда к нему в прошлом году нагрянули с обысками, заявил, что его уголовное дело находится в Москве. Однако приговор будет вынесен в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, дело в отношении Евгения Ройзмана* о дискредитации армии поступило в Октябрьский районный суд уральской столицы. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Сам Ройзман* сейчас заканчивает отбывать административный арест – ранее суд признал его виновным в демонстрации экстремистской символики. В итоге бывший мэр отправился в СИЗО на 14 суток.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России