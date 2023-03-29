Реальные заработные платы за последние пять лет выросли в России на 22% - Голикова

Рост реальных заработных плат за последние пять лет в России превысил 22%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ.

"Рассчитываем, что развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ", - сказала она и добавила, что в прошлом году среднедушевой доход в России вырос на 12,5%.

Владимир Путин был не столь оптимистичен: "Наша цель состоит в том, чтобы людям жилось лучше, доходы, хоть и скромно, начали расти". Он также отметил, что продолжительность жизни россиян в 2022 году увеличилась на 2,7% - до 72,8 лет.