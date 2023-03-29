В многоэтажке в Академическом загорелась квартира

Сегодня днем в квартире одной из многоэтажек в Академическом районе вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло в 24-этажном доме на улице Павла Шаманова - горела квартира на 15-ом этаже. Огонь распространился на площади 15 кв.м. Спасателям пришлось эвакуировать из дома 60 человек, а еще 18 эвакуировали с помощью масок дыхательных аппаратов. Двое из них - дети. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работало 40 человек личного состава и 13 единиц пожарно-спасательной техники. В 15:44 открытое горение наконец удалось ликвидировать.