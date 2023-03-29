В Тюменской области проживают свыше 1,5 тысячи беженцев

13 человек, в том числе два ребенка, прибыли в Тюмень из Херсонской области, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Вынужденных переселенцев на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры. Также в Тюмень самостоятельно прибыла семья из четырех человек. Херсонцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

В ответ на запрос Накануне.RU, в инфоцентре уточнили, что по состоянию на 22 марта в Тюменской области фактически находятся 1,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, прибывших в Тюменскую область и обратившихся за помощью в органы социальной защиты. Из них почти 340 детей. В пунктах временного размещения проживают более 400 человек.

Всем гражданам оказывается содействие в решении различных вопросов жизнеустройства. Чаще всего люди обращаются за содействием в оформлении документов, поиске работы, устройстве детей в образовательные организации, получении медицинских услуг.